План по литературе геракл освобождает прометея

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Краткий план по мифу "Прометей" из книги Н Куна "Мифы и легенды Древней Греции": 1.Казнь Прометея. 2. Прометей. Предыстория казни, расказанная Прометеем океанидам. 3. Предсказание Прометея судьбы Ио. 4. Вызов Прометея Зевсу. Тайна Прометея. 5. Зевс и Прометей. Вековое противостояние. 6. Освобождение Прометея. Этот план можно еще сократить и до такого варианта: 1.Казнь Прометея. 2. Дары Прометея. Предыстория казни. 3. Тайна Прометея о судьбе Зевса. 4.Зевс и Прометей. Противостояние. 5. Герой( Геракл) и Прометей. Освобождение.