Планета знаний 2 класс математика стр 73 номер 7

Математика
Планета знаний 2 класс математика стр 73 номер 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 и где само задание что я должна тебе в интернете искать еще 
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Математика
Планета знаний 2 класс математика стр 73 номер 7
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