Плісс бистренько творик: 1.Видатні вчені фізики. 2.Фізика в побуті 3.Спостереженн?? фізичних явищ довкілля 4.Дифузія в побуті Зарання спасібо

Гость: Гость:

1) Эйнштейн,Паскаль,Тесла,. 2) кипит вода,горит газ,ветер крутит ветряки,. 3) магнитное поле,радиационное поле,. 4) к примеру вода делится на жидкое,твердое и газообразное состояние :при замерзание воды переходит в твердое,кипение в пар то-есть в газообразное, а в жидкое когда тает.