Плюсы и минусы компьютера

Гость: Гость:

Плюсы - помогает решить трудные вычисления/задачи в короткий срок 2. можно использовать в качестве информируещего устройства 3. Досуг и отдых 4. можно найти любую информацию быстрее, чем листать и искать ее по книгам. минусы - 1. напрягает зрение (иногда его портит, но при длительном контакте где-то около 8 часов работы) 2. потребляет энергию 3. может повлиять на психику (но только если у человека есть такая слабость - допустим если он не уравновешенный)