СРОЧНО НАПИШИТЕ В КРАЦЕ!! Можно ли Чацкого назвать героем-борцом?

Гость: Гость:

ДА! Главная черта романтического героя- его противопоставление окружающему обществу, которое не признаёт героя, ибо он отрицает извращённые нравы данного общества. Романтический герой это не тот, который на белом коне да с прекрасной девушкой, как думают многие. Акцент делается на духовный мир персонажа, на его мировоззрения.