СРОЧНО НАПИШИТЕ В КРАЦЕ!! Можно ли Чацкого назвать героем-борцом?
Литература
СРОЧНО НАПИШИТЕ В КРАЦЕ!! Можно ли Чацкого назвать героем-борцом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДА! Главная черта романтического героя- его противопоставление окружающему обществу, которое не признаёт героя, ибо он отрицает извращённые нравы данного общества. Романтический герой это не тот, который на белом коне да с прекрасной девушкой, как думают многие. Акцент делается на духовный мир персонажа, на его мировоззрения.
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