Плюсы и минусы раздельного обучения мальчиков от девочек.

Гость: Гость:

Плюс в том, что дети не тратят время для учебы на любовь и т.п, а минусы в том, что из-за таких вот разделений появляются люди с нетрадиционной ориентацией, ну ты понял :), ну если говорить всерьёз то это полная хрень, дети должный учится вместе, иначе в дальнейшей жизни они будут сторонится другого пола