Плюсы и минусы раздельного обучения мальчиков от девочек.
Обществознание
Плюсы и минусы раздельного обучения мальчиков от девочек.
Ответ(ы):
Гость:
Плюс в том, что дети не тратят время для учебы на любовь и т.п, а минусы в том, что из-за таких вот разделений появляются люди с нетрадиционной ориентацией, ну ты понял :), ну если говорить всерьёз то это полная хрень, дети должный учится вместе, иначе в дальнейшей жизни они будут сторонится другого пола
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