Плиз очень срочно!!!!!!! Объясните почему робинзон назвал свой остров " сотровом от??аинья"

Гость: Гость:

"30 сентября 1659 года. Наш корабль, застигнутый в открытом море страшным штормом, потерпел крушение. Весь экипаж, кроме меня, утонул; я же, несчастный Робинзон КрузО, был выброшен полумертвым на берег этого проклятого острова, который назвал островом Отчаяния".