Плиз очень срочно!!!!!!! Объясните почему робинзон назвал свой остров " сотровом от??аинья"

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Плиз очень срочно!!!!!!! Объясните почему робинзон назвал свой остров " сотровом от??аинья"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"30 сентября 1659 года. Наш корабль, застигнутый в открытом море страшным штормом, потерпел крушение. Весь экипаж, кроме меня, утонул; я же, несчастный Робинзон КрузО, был выброшен полумертвым на берег этого проклятого острова, который назвал островом Отчаяния".
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