Английский язык проект по теме"Weather forecast" помогите

Английский язык
Английский язык проект по теме"Weather forecast" помогите
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Чо чо чо чо чо чо чо чо чо чо
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