Краткий ответ по характер манилова

Гость: Гость:

Манилов Манилов – сентиментальный помещик, первый «продавец» мертвых душ. Гоголь подчеркивает пустоту и ничтожность героя, прикрытую сахарной приятностью облика, деталями обстановки его поместья. Дом М. открыт всем ветрам, повсюду видны жиденькие верхушки берез, пруд полностью зарос ряской. Зато беседка в саду М. высокопарно поименована «Храмом уединенного размышления». Кабинет М. покрыт «голубенькой краской вроде серенькой», что указывает на безжизненность героя, от которого не дождешься ни одного живого слова. Зацепившись за любую тему, мысли М. уплывают вдаль, в отвлеченные размышления. Думать о реальной жизни, а тем более принимать какие-то решения этот герой не способен.