Помогите задание N 28
Математика
Помогите задание N 28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот как я решила. я думаю что правельно, хотя я уверенна что я сделала правельно. если что спрашивай ещё!)
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