Сколько натуральных решений имеет система неравенств x^2-9lt;0и x^2+2xgt;0
Алгебра
Сколько натуральных решений имеет система неравенств x^2-9lt;0и x^2+2xgt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²-9<0 (x-3)(x+3)<0 -∞____+___-3___-___3___+___+∞ x∈(-3;3) x²+2x>0 x(x+2)>0 -∞____+___-2____-___0____+___+∞ x∈(-∞;-2)U(0;+∞) х∈(-3;-2)U(0;3). Ответ: 1; 2.
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