Сколько натуральных решений имеет система неравенств x^2-9lt;0и x^2+2xgt;0

Алгебра
Сколько натуральных решений имеет система неравенств x^2-9lt;0и x^2+2xgt;0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²-9<0   (x-3)(x+3)<0  -∞____+___-3___-___3___+___+∞  x∈(-3;3) x²+2x>0  x(x+2)>0  -∞____+___-2____-___0____+___+∞  x∈(-∞;-2)U(0;+∞) х∈(-3;-2)U(0;3). Ответ: 1; 2.
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