(a+4)(a-4) Разложите по формуле пожалуйста

Математика
(a+4)(a-4) Разложите по формуле пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+4)(а-4)=а²+4а-4а-16=а²-16
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