Чи можна розкласти на трьох полицях 215 книжок так, щоб на другій полиці розмістил??ся книжок у 2 рази бі­ льше, ніж: на першій, а на третій у 2 рази більше, ніж на другій?

Математика

Чи можна розкласти на трьох полицях 215 книжок так, щоб на другій полиці розмістил??ся книжок у 2 рази бі­ льше, ніж: на першій, а на третій у 2 рази більше, ніж на другій?

Автор: Гость