Чи можна розкласти на трьох полицях 215 книжок так, щоб на другій полиці розмістил??ся книжок у 2 рази бі льше, ніж: на першій, а на третій у 2 рази більше, ніж на другій?
Математика
Чи можна розкласти на трьох полицях 215 книжок так, щоб на другій полиці розмістил??ся книжок у 2 рази бі льше, ніж: на першій, а на третій у 2 рази більше, ніж на другій?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - количество книг на первой полке. Тогда 2х - количество книг на второй полке. 2•2х - количество книг на третьей полке. Уравнение: х + 2х + 2•2х = 215 х + 2х + 4х = 215 7х = 215 х = 215:7 х = 30 целых 5/7 книг на первой полке. Ответ: нельзя разместить, поскольку на первой полке не получается целое число книг
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