В один ящик помещается 8кг яблок.Сколько понадобиться ящиков чтобы разложить 45целых1/3кг яблок?

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Понадобится 6 ящиков .5 будут полные,а один не полный) 45целых 1/3 кг разделить на 8 кг(это что бы узнать количество полных ящиков =5 5*8=40(это количество кг уже лежащих в ящиках,осталось 5 целых 1/3 кг и для них еще один ящик(который будет не заполнен) Ответ всего 6 ящиков