Текст Про Герб Украины 13--15 предложений

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Текст Про Герб Украины 13--15 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государственный Герб Украины  один из трёх официальных символов государства, наряду с  флагом и  гимном. Если внимательно рассмотреть трезубец , то можно заметить что его форма напоминает слово "воля". Также существуют версии что это птица, голова которой направлена вниз. больше я не знаю...
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