Текст Про Герб Украины 13--15 предложений

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Государственный Герб Украины один из трёх официальных символов государства, наряду с флагом и гимном. Если внимательно рассмотреть трезубец , то можно заметить что его форма напоминает слово "воля". Также существуют версии что это птица, голова которой направлена вниз. больше я не знаю...