Представьте в виде десятичной или переодичной дроби: 1\8;4\9;5\8;1\6. Заранее благодарствую.
Математика
Представьте в виде десятичной или переодичной дроби: 1\8;4\9;5\8;1\6. Заранее благодарствую.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0.125 2)0.444 3)0.625 4)0.166
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Выполните действие: 1,84+0,706; 8,18+4,653; 45,11+5,89; 0,1+0,293+0,71; 7,52+4,2+4,137; 72,51+0,04+8,997. Помогите пожалуйста))
Химия
К 20%-му раствору гидроксида калия массой 250 г добавили 1 л воды.Вычисли массовую долю KOH в разбавленных растворах. Даю 60 баллов