.Синтаксический разбор простого предложения.Бабочка порхает по кабинету, садится на письменный стол.
Русский язык
.Синтаксический разбор простого предложения.Бабочка порхает по кабинету, садится на письменный стол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабочка-подлежащее порхает, садится-сказуемые(однородные) по кабинету, на стол-обстоятельства(не однородные) письменный-определение (повест невоскл прост распр осложнено однородными членами)
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