Запиши по несколько названий предметов в соответствии с обобщающим словом. Птицы, звери, насекомые, игрушки, деревья, кусты, профессии

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Запиши по несколько названий предметов в соответствии с обобщающим словом. Птицы, звери, насекомые, игрушки, деревья, кусты, профессии

Автор: Гость