Выполните действие: 1,84+0,706; 8,18+4,653; 45,11+5,89; 0,1+0,293+0,71; 7,52+4,2+4,137; 72,51+0,04+8,997. Помогите пожалуйста))
Математика
Выполните действие: 1,84+0,706; 8,18+4,653; 45,11+5,89; 0,1+0,293+0,71; 7,52+4,2+4,137; 72,51+0,04+8,997. Помогите пожалуйста))
Ответ(ы) на вопрос:
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2,546; 12,833; 51; 1,103; 15,857; 81,527
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