К 20%-му раствору гидроксида калия массой 250 г добавили 1 л воды.Вычисли массовую долю KOH в разбавленных растворах. Даю 60 баллов
Химия
К 20%-му раствору гидроксида калия массой 250 г добавили 1 л воды.Вычисли массовую долю KOH в разбавленных растворах. Даю 60 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(вещества) =250*0,2=50г w(KOH) =50/1050*100%=4,8%
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