К 20%-му раствору гидроксида калия массой 250 г добавили 1 л воды.Вычисли массовую долю KOH в разбавленных растворах. Даю 60 баллов

Химия

К 20%-му раствору гидроксида калия массой 250 г добавили 1 л воды.Вычисли массовую долю KOH в разбавленных растворах. Даю 60 баллов

Автор: Гость