Склади текст-миркування на тему Лес- легени планети 5-7речень

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Склади текст-миркування на тему Лес- легени планети 5-7речень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Майже цілу територію нашої землі займає вода.Вода —це речовина без якої ми не проживемо.Але не менш важливішу роль у нашому житті відіграє ліс. Завдяки лісу ,у нас є кисень, яким ми дихаємо ,тому це невід'ємна частина планети і нашого прожиття на ній. Масове вирубування дерев у лісах -це найгірше ,що може зробити людина для природи.Адже це винищення флори землі.Повітря стає все бруднішим і бруднішим.У тваринок які живуть у лісі уже не буде прихистку.Піклуймося не тільки про себе! На мою думку,ми навпаки повинні підтримувати нашу землю. І кожне посаджене деревце допоможе їй. Не винищуйте ліси! Вони —легені планети,адже ми дихаємо тільки завдяки їм.
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