Что такое наречие пожалуйста правило мне нужно ?

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Наречие - это неизменяемая, самостоятельная часть речи, обозначающая признак действия, качества или другого признака. Слова этого класса отвечают на вопросы «где?», «когда?», «куда?», «откуда?», «почему?», «зачем?», «как?» и чаще всего относятся к глаголам и обозначают признак действия.