Составьте предложение, в котором есть СПП, БСП, СПП.
Русский язык
Составьте предложение, в котором есть СПП, БСП, СПП.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня был скучный день, он прошел незаметно. Мы с одноклассницами решили пойти в парк, чтобы провести день там последний день перед каникулами. Я совершил пустячную ошибку в сочинении, и учитель снизил мне оценку.
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