Помогите решить задачу! Под разгрузку подано 2 вагона с апельсинами. В одном ваго??е 856 коробок с апельсинами, в другом- 712, с одинаковой массой апельсинов в каждой коробке. Какова масса апельсинов в каждом вагоне, если апел...
Математика
Помогите решить задачу! Под разгрузку подано 2 вагона с апельсинами. В одном ваго??е 856 коробок с апельсинами, в другом- 712, с одинаковой массой апельсинов в каждой коробке. Какова масса апельсинов в каждом вагоне, если апельсинов в первом вагоне на 1728 кг больше, чем во втором!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
856-712=144 каробок разница 1728:144=12 км масса каждой каробки 856•12=10272 кг в первом вагоне 712•12=8544 кг во втором вагоне
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