Помогите решить задачу! Под разгрузку подано 2 вагона с апельсинами. В одном ваго??е 856 коробок с апельсинами, в другом- 712, с одинаковой массой апельсинов в каждой коробке. Какова масса апельсинов в каждом вагоне, если апел...

Математика

Помогите решить задачу! Под разгрузку подано 2 вагона с апельсинами. В одном ваго??е 856 коробок с апельсинами, в другом- 712, с одинаковой массой апельсинов в каждой коробке. Какова масса апельсинов в каждом вагоне, если апельсинов в первом вагоне на 1728 кг больше, чем во втором!?

Автор: Гость