Помогите пожалуйста: ЗАПИШИТЕ ОТНОШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ КОТОРОГО РАВНО/ а)0,2 б)1,4 в)0,(7) г)4,(5)
Математика
Помогите пожалуйста: ЗАПИШИТЕ ОТНОШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ КОТОРОГО РАВНО/ а)0,2 б)1,4 в)0,(7) г)4,(5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2/10 б)14/10 в)не поняла,почему скобки?
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