В соответствии с заказом необходимо в кратчайший срок переплести 1500 книг. Одна бр??гада может переплести эти книги за 10 дней, а другая за 15. За сколько дней выполнят заказ обе бригады при совместной работе

Математика

В соответствии с заказом необходимо в кратчайший срок переплести 1500 книг. Одна бр??гада может переплести эти книги за 10 дней, а другая за 15. За сколько дней выполнят заказ обе бригады при совместной работе

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