В соответствии с заказом необходимо в кратчайший срок переплести 1500 книг. Одна бр??гада может переплести эти книги за 10 дней, а другая за 15. За сколько дней выполнят заказ обе бригады при совместной работе
Математика
В соответствии с заказом необходимо в кратчайший срок переплести 1500 книг. Одна бр??гада может переплести эти книги за 10 дней, а другая за 15. За сколько дней выполнят заказ обе бригады при совместной работе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1500÷10=150(кн.)-перелетает 1 бригада за день; 1500÷15=100(кн.)-переплетается 2 бригада за день; 100+150=250(кн.)- общая производительность 2-ух бригат 1500÷250=6(дн.) Ответ: бригады переплетут 1500 книг за 6 дней.
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