Обведи номер словосочетания, в котором допущена орфографическая ошибка. 1) Экску??сия по галерее. 2) Сочинение о музеи, 3) Дорога в город. 4) Рассказ о метели.

Русский язык
Обведи номер словосочетания, в котором допущена орфографическая ошибка. 1) Экску??сия по галерее. 2) Сочинение о музеи, 3) Дорога в город. 4) Рассказ о метели.
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Неправильный номер 2)
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