Обведи номер словосочетания, в котором допущена орфографическая ошибка. 1) Экску??сия по галерее. 2) Сочинение о музеи, 3) Дорога в город. 4) Рассказ о метели.

Русский язык

Обведи номер словосочетания, в котором допущена орфографическая ошибка. 1) Экску??сия по галерее. 2) Сочинение о музеи, 3) Дорога в город. 4) Рассказ о метели.

Автор: Гость