Реферат на тему: город Углич сделайте плз

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Небольшой тихий старинный русский город Углич находится в Ярославской области. Он расположен на берегу реки Волги, как раз в том месте, где она делает крутой изгиб, который когда-то назывался "Угилец" или "Углич". Может быть, поэтому город носит такое название. Согласно другой версии, на этом месте в древности выжигали уголь.Звук имени города вызывает воспоминания о трагической истории XVI века, связанной с убийством сына Ивана Грозного - царевича Димитрия, воспроизведенной А. С. Пушкиным в драме "Борис Годунов".Свидетели больших исторических событий и перемен - памятники архитектуры XVII-XVIII в., сохранившиеся до наших дней, - могут поведать нам о далеком прошлом города. Это прежде всего Угличский Кремль, находящийся в центре города, территория которого с севера ограничена Волгой, а с востока и запада Каменным ручьем и рекой Щелковкой. Здесь среди буйной зелени стоят "Палаты царевича Димитрия" (XV век); церковь Димитрия на "крови" (XVII век) - на месте его гибели; Спасо-Преображенский собор (XVIII век) и другие сооружения.Уникальные памятники зодчества можно увидеть и в других районах города. Недалеко от центра Углича привлекает внимание силуэтом своих красивых высоких шатров "Дивная" Успенская церковь Алексеевского монастыря (XVII век).В Западной части города, недалеко от Угличской электростанции и плотины, расположен Воскресенский монастырь (XVII век), а ближе к Волге (на Советской пл.) церковь Рождества Иоанна Предтечи (XVII век).Вообще, в Угличе и его окрестностях сохранилось очень много монастырей и церквей, подробно об этом можно узнать в главе "Достопримечательности". Самой высокой точкой города является Красноармейский бульвар, с которого открывается величественная панорама Заволжья и замечательной красоты виды Угличского кремля, Воскресенского монастыря, а также видны здание гидроэлектростанции с плотиной, добавляющие городу определенный колорит.Для многих туристов, плывущих по Волге, Углич - первый город, который оставляет наиболее сильное впечатление от сочетания красоты волжского пейзажа с дивными сооружениями древнего зодчества.