Решите уравнение: 0,3x+0,9=-4.2 ---------------- (5+x)(x-1)=0 ----- Заранее спасибо)

Математика
Решите уравнение: 0,3x+0,9=-4.2 ---------------- (5+x)(x-1)=0 ----- Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) переносим 0,9 с отрицательным знаком вправо, получим: 0,3x=-5,1; x=-5,1/0,3=-17 2) произведение тогда равно нулю, когда хотя бы один из множетелей равен нулю, а другой не теряет при этом смысла, т.е. 5+x=0 и x-1=0, тогда ответы: 1 и -5
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