ПЛИЗ ПОМОГИТЕ !!! (не меньше 70 слов) Напишите сочинение на тему "Как я испугался" по плану. Введите в ваше сочинение описание ужа. План: 1. В лес за грибами. 2. "Змея!" 3.Страхи оказались напрасными. Помогите,очень над...

Гость: Гость:

Я проснулся рано в 8 утра. И пошёл за грибами. там были: поганки,лисички,опята,мухоморы. Я уже на собирал корзинку опят.но когда я увидел за мухомором змею я уронил корзинку и со всех ног побежал домой. Ко гда я пришёл домой и спросил у мамы что это за змея. Оказалось это была безобидная змея.