Срочно,помогите,умоляю!!!!

Қазақ тiлi
Срочно,помогите,умоляю!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хат жазысты. хат жазғыздырды Телефонмен сойлесті. телефонмен сойлеттірді Сурет ілісті. сурет ілгіздірді Жук котерісті. жук котергізді кілем кағысты. кілем каккыздырды есікті шегелесті. . есікті шегелеткізді.
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