Помогите пожалуйста Нужно написать основные события 11 века

Гость: Гость:

1000.Венецианский флот одержар победу над хорватами. 1000.Образовалось Венгерское королевство. 1001.Начало завоевания Византией Западной Болгарии. 1001.Поход Оттона III в Италию, полное поражение германцев. 1002.Восстание славян против немецкого господства. 1002.Византийский царь Василий II совершил поход в Македонию и Фессалонику. 1002.Бриан - верховный король Ирландии. 1002.Роберт II Благочестивый (Франция) начинает завоевание Бургундского герцогства (полностью завоевано в 1114 г.) 1003.Война Германских государств с Польшей (до 1018 г). 1004.Исландский викинг Лейф Эйрикссон пересек пролив Дейвиса и достиг северо-восточного побережья Северной Америки; в 1005 вернулся в Гренландию. 1006.Торговый договор князя Владимира с волжскими болгарами. 1 008.Начались крестьянские волнения в Бретани (продолжались до 1024 г) 1012.Упоминание о еретиках в Майнце. 1013.Первые походы киевских князей на Кавказ 1 013.Датский король Свейн провозглашается королем Нортумбии. Захват им Лондона. 1014.Победа ирландского короля Бриана над норманнами в сражении при Клонтарфе. Его смерть. Распад Ирландии. 1014.Поход князя Владимира на Новгород. 1014.Победа Византии над западными болгарами у Беласицы. 1015 (до)."Устав о церковном суде". 1015.Убийство князем Святополком Бориса и Глеба. 1016.Договор о разделе королевства. (Эдмунд Железнобокий - Кнут Великий) Смерть Эдмунда Железнобокого. 1016.Начало владычества в Англии Датской династии (до 1042 г). 1017.Брак Кнута, сына Свейна, и Эммы, вдовы Этельреда II.