Произведи фонетический разбор слова пачкать, морфемный и морфологический разбор?? слов закладка,предохраняет. Помогите люди!!!

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Произведи фонетический разбор слова пачкать, морфемный и морфологический разбор?? слов закладка,предохраняет. Помогите люди!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пачкать-2сл.,2гл.,4согл.<п а ч'к а т'> п-[п]- согл.,тв.,глух. а-[а]-гл.,ударн. ч-[ч']-согл.,глух. к-[к]-согл.,тв.,глух. а-[а]-гл.,безуд. т-[т']-согл.,глух. ь-[-] --------------------------------- 6 букв.,6 звуков. Закладка-сущ.,нач.ф.-закладка,неодуш.,нариц.,ед.ч.,ж.р.И.п.1 скл.,оконч.-а. Предохраняет-гл.,нач.ф.-предохранять,н.в.,ед.ч.,3л.,1 спр.,несов.в.,оконч.-ет. Закладка-за-приставка,клад-корень,к-суфикс,а-окончание Предохраняет,пре-приставка,до-приставка,хран-корень,я-суфикс,ет-окончание
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