Помогите пожалуйста мне надо краткое содержание баллада Бунина

Литература
Помогите пожалуйста мне надо краткое содержание баллада Бунина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Под большие зимние праздники был всегда, как баня, натоплен деревенский дом и являл картину странную, ибо состояла она из просторных и низких комнат, двери которых все были раскрыты напролет, – от прихожей до диванной, находившейся в самом конце дома, – и блистала в красных углах восковыми свечами и лампадами перед иконами. …»
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