Камень брошенный в низ со склона ущелья про летел в первую секунду 4 9/10 м а в каждую следу шею секунду на 9 4/5 м чем предыдущую . Определи глубину ущелья если камень коснулся дна ущелья через 3секунды
Математика
Камень брошенный в низ со склона ущелья про летел в первую секунду 4 9/10 м а в каждую следу шею секунду на 9 4/5 м чем предыдущую . Определи глубину ущелья если камень коснулся дна ущелья через 3секунды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 9/10м или 4,9м ( пролетел камень за первую секунду) 2) 9 4/5м или 9,8м +4,9м=14,7м ( пролетел камень за вторую секунду) 3) 14,7м+9,8м=24,5м ( пролетел камень за третью секунду) 4)4,9м+14,7м+24,5м=44,1м ( пролетел камень за три секунды) Ответ: 44,1м это глубина ущелья.
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