Камень брошенный в низ со склона ущелья про летел в первую секунду 4 9/10 м а в каждую следу шею секунду на 9 4/5 м чем предыдущую . Определи глубину ущелья если камень коснулся дна ущелья через 3секунды

Математика

Камень брошенный в низ со склона ущелья про летел в первую секунду 4 9/10 м а в каждую следу шею секунду на 9 4/5 м чем предыдущую . Определи глубину ущелья если камень коснулся дна ущелья через 3секунды

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