Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования: Периметр прямоугольника равен 32 см, а его площадь 60 см*квадрат. Найдите длину меньшей стороны прямоугольника.
Алгебра
Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования: Периметр прямоугольника равен 32 см, а его площадь 60 см*квадрат. Найдите длину меньшей стороны прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=2(a+b) 2(a+b)=32 a+b=16 S=ab ab=60 Cистема a+b=16 ab=60 a=10 b=6 О т в е т. меньшая сторона 6 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Довжина річки Янцзи 6300км.Довжина річки Меконг 5/7 довжини Янцзи і 5/3 Гангу.Лєна на 1700 км довша від Гангу,а довжина Ампуру і Єнесею становлять ...
Математика
В школе 1000 учеников . В пятых классах учатся 10% всех учащихся школы .Сколько в школе учеников пятых классов ? помогите решить !
Русский язык
Обществознание