Разобрать слово МАТЕМАТИКА по составу

Русский язык
Разобрать слово МАТЕМАТИКА по составу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Математик-корень а- окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Каким образом можно уменьшить дефицит бюджета?
Ответить
Русский язык
Укажите простое предложение, осложнённое обособленными членами (знаки препинани?? не расставлены!). а) Лишенный книг я стал вялым ленивым. б) Меня ...
Ответить
Русский язык
Разберите по составу слово ПРИСЛУГОЙ
Ответить
Алгебра
Преобразуйте в многочлен а) 5y(3y-2)-(y-4)(y+4) б) (n+5)(n-8)+(n+7)^2 в) 8(a+k)^2-16ak Помогите пожалу??ста очень надо
Ответить
Русский язык
Какое предложение можно составить со словом янтарный
Ответить