Разобрать слово МАТЕМАТИКА по составу
Русский язык
Разобрать слово МАТЕМАТИКА по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Математик-корень а- окончание
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