Укажите простое предложение, осложнённое обособленными членами (знаки препинани?? не расставлены!). а) Лишенный книг я стал вялым ленивым. б) Меня начала одолевать незнакомая мне раньше болезненная забывчивость. в) Весёлые и сч...

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Укажите простое предложение, осложнённое обособленными членами (знаки препинани?? не расставлены!). а) Лишенный книг я стал вялым ленивым. б) Меня начала одолевать незнакомая мне раньше болезненная забывчивость. в) Весёлые и счастливые ребята возвратились со слета. г) В спортивном празднике принимали участие люди разных профессий банкиры врачи строители.

Автор: Гость