Придумать предложения со славами , затих, пронеслась, перестал, побежали, засияло
Русский язык
Придумать предложения со славами , затих, пронеслась, перестал, побежали, засияло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вечерний ветер наконец-то затих. Днем пронеслась буря. Мальчик перестал драться с девочкой. Мы побежали домой на обед. Днем солнце засияло.
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