Площадь садового участка 6 соток а площадь дачного участка 1800 квадратных метра.вы??олни разностное и кратное сравнение площадей садового и дачного участкп

Математика

Площадь садового участка 6 соток а площадь дачного участка 1800 квадратных метра.вы??олни разностное и кратное сравнение площадей садового и дачного участкп

Автор: Гость