Площадь садового участка 6 соток а площадь дачного участка 1800 квадратных метра.вы??олни разностное и кратное сравнение площадей садового и дачного участкп
Математика
Площадь садового участка 6 соток а площадь дачного участка 1800 квадратных метра.вы??олни разностное и кратное сравнение площадей садового и дачного участкп
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1800:6= 300 кпжется так
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