За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковых деталей.Сколько часов ему потребуется дл?? изготовления 70 таких деталей, если в час он будет иготавливать на одну деталь больше? Решение и ответ.30 баллов, ребята!

Математика

За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковых деталей.Сколько часов ему потребуется дл?? изготовления 70 таких деталей, если в час он будет иготавливать на одну деталь больше? Решение и ответ.30 баллов, ребята!

Автор: Гость