За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковых деталей.Сколько часов ему потребуется дл?? изготовления 70 таких деталей, если в час он будет иготавливать на одну деталь больше? Решение и ответ.30 баллов, ребята!
Математика
За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковых деталей.Сколько часов ему потребуется дл?? изготовления 70 таких деталей, если в час он будет иготавливать на одну деталь больше? Решение и ответ.30 баллов, ребята!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(д.)-это детали 1) 63:7=9(д.) делает токарь в час. 2) 9+1=10(д.) будет делать токарь в час. 3) 70:10=7(ч.) ему понадобится для изготовления 70 деталей. Ответ: 7 часов.
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