Переведите, пожалуйста, текст. НЕ С ПЕРЕВОДЧИКА

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где появились первые газеты? Несмотря на модернизацию техники связи,газеты,и вместе с ними выпускающаяся информация,являются необходимыми средствами коммуникации в обществе. Газета поставляет информацию,способствующую формированию мнения и служащую для развлечения. Первые газеты мира появились почти одновременно в 1609 году в Вольфенбюттеле и Штрассбурге. Они назывались "Авизо" и "Релатьон" и хотели информировать своих читателей обо всём происходящем в мире. Обе газеты выпускались еженедельно,как и все выходящие потом газеты. Условлено было приносить её с еженедельной почтой и с уведомлением.
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