Учитель раздавал школьникам открытки. Первому он дал одну открытку и одну десятую оставшихся. Второму он дал две открытки и одну десятую оставшихся и т. д. Оказалось, что все получили поровну и все открытки были розданы. сколь...
Математика
Учитель раздавал школьникам открытки. Первому он дал одну открытку и одну десятую оставшихся. Второму он дал две открытки и одну десятую оставшихся и т. д. Оказалось, что все получили поровну и все открытки были розданы. сколько всего было открыток. не из инета срочноооо!Плиз 10 мин 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*(0.9+0.1х)+(9+0.1у)+0.9у=х7.2+0.8х+9+у=х у=х-8116.2+0.8х+х-81=х0.8х+х-х=81-16.20.8х=64.8х=81
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