Учитель раздавал школьникам открытки. Первому он дал одну открытку и одну десятую оставшихся. Второму он дал две открытки и одну десятую оставшихся и т. д. Оказалось, что все получили поровну и все открытки были розданы. сколь...

Математика

Учитель раздавал школьникам открытки. Первому он дал одну открытку и одну десятую оставшихся. Второму он дал две открытки и одну десятую оставшихся и т. д. Оказалось, что все получили поровну и все открытки были розданы. сколько всего было открыток. не из инета срочноооо!Плиз 10 мин 30 баллов

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