Посчитайте мягкие и твердые согласные звуки.Мед сладкий,лёд гладкий.
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Посчитайте мягкие и твердые согласные звуки.Мед сладкий,лёд гладкий.
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Мягкие: [м'] [й'] [л'] [й'] твёрдые: [м] [c] [л] [д] [к]
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