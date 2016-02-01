Сочинение на тему если бы я была учительницей срочно плиииииз

Гость: Гость:

Здарвствуйте дети меня зовут _____________ ____! я виду урок русского языка, сегодня мы будем проходить падежи! в русском языке есть 6 падежей И.п, Р.п, Д п, В п, Т п, П п ! записаваете их в тетрадь и пишите к нем вопросы! на следущим уроки будем писать существительные и ставить к ним падежь!