1*7+2*7+3*7+7*7+8*7+9*7+10*7=?*7. найди удобным способом число,которое можно вставить вместо вопросительного знака и вычисли произведение.
Математика
1*7+2*7+3*7+7*7+8*7+9*7+10*7=?*7. найди удобным способом число,которое можно вставить вместо вопросительного знака и вычисли произведение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+14+21+49+56+63+70=280=х*7 280:7=40 х=40
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