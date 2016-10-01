Решите уравнение 8/9•3 3/5(-2,1х)=20,16

Математика
Решите уравнение 8/9•3 3/5(-2,1х)=20,16
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/9 · 3 3/5 · (-2,1х) = 20,16 8/9 ·18/5 · (-21/10х) = 2016/100 После сокращений получим: 16/5 · (-21/10х) = 2016/100 -21/10х = 2016/100 : 16/5 -21/10х = 2016/10 · 5/16 -21/10х = 63/10 -х = 63/10 : 21/10 -х = 63/10 · 10/21 -х = 3 х = -3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Человек и природа в рассказе Ф.Абрамова "О чем плачут лошади"
Ответить
Математика
В мешке 5 1/2 кг семян травы. все семена надо разложить в пакеты, по 250 г в каждый. сколько потребуется пакетов
Ответить
Химия
Для названных исходных веществ и продуктов реакции запишите ее уравнение и укажи??е ее тип: гидроксид натрия+хлорид меди(2)--гидроксид меди(2) + ...
Ответить
Математика
Как сделать токое уровнение 70.28+х=115
Ответить
Математика
Соня доходит от дома до школы за 12 минут, а её брат Алёша добегает до школы и обратно без остановки за 8 минут. Во сколько раз скорость Алёши боль...
Ответить