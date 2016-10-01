Решите уравнение 8/9•3 3/5(-2,1х)=20,16
Математика
Решите уравнение 8/9•3 3/5(-2,1х)=20,16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/9 · 3 3/5 · (-2,1х) = 20,16 8/9 ·18/5 · (-21/10х) = 2016/100 После сокращений получим: 16/5 · (-21/10х) = 2016/100 -21/10х = 2016/100 : 16/5 -21/10х = 2016/10 · 5/16 -21/10х = 63/10 -х = 63/10 : 21/10 -х = 63/10 · 10/21 -х = 3 х = -3
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