Соня доходит от дома до школы за 12 минут, а её брат Алёша добегает до школы и обратно без остановки за 8 минут во сколько раз скорость Алёши больше, чем скорость Сони
Математика
Соня доходит от дома до школы за 12 минут, а её брат Алёша добегает до школы и обратно без остановки за 8 минут во сколько раз скорость Алёши больше, чем скорость Сони
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:2=за 4 (мин) - добегает брат в одну сторон 12:4=в 3 (раза) - больше Ответ: в 3 раза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Сколько существует натуральных чисел от 1 до 100 каждое из которых делится на 5 но не делится на 2 и в своей записи не имеет ни одной тройки
Английский язык