Соня доходит от дома до школы за 12 минут, а её брат Алёша добегает до школы и обратно без остановки за 8 минут во сколько раз скорость Алёши больше, чем скорость Сони

Математика

Соня доходит от дома до школы за 12 минут, а её брат Алёша добегает до школы и обратно без остановки за 8 минут во сколько раз скорость Алёши больше, чем скорость Сони

Автор: Гость