Расстояние между двумя посёлка мм равно 39км. из одного посёлка вышел первый пешех??д со скоростью 4км/ч, а из другого посёлка через часа навстречу ему - второй пешеход со скоростью 5км/ ч. сколько времени будет идти второй пеш...
Математика
Расстояние между двумя посёлка мм равно 39км. из одного посёлка вышел первый пешех??д со скоростью 4км/ч, а из другого посёлка через часа навстречу ему - второй пешеход со скоростью 5км/ ч. сколько времени будет идти второй пешеход до встречи с первым?
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Гость:
Через сколько часов пойдет навстречу другой пешеход?
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