Расстояние между двумя посёлка мм равно 39км. из одного посёлка вышел первый пешех??д со скоростью 4км/ч, а из другого посёлка через часа навстречу ему - второй пешеход со скоростью 5км/ ч. сколько времени будет идти второй пеш...

Математика

Расстояние между двумя посёлка мм равно 39км. из одного посёлка вышел первый пешех??д со скоростью 4км/ч, а из другого посёлка через часа навстречу ему - второй пешеход со скоростью 5км/ ч. сколько времени будет идти второй пешеход до встречи с первым?

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