Расстояние между двумя посёлка мм равно 39км. из одного посёлка вышел первый пешех??д со скоростью 4км/ч, а из другого посёлка через часа навстречу ему - второй пешеход со скоростью 5км/ ч. сколько времени будет идти второй пеш...

Математика
Расстояние между двумя посёлка мм равно 39км. из одного посёлка вышел первый пешех??д со скоростью 4км/ч, а из другого посёлка через часа навстречу ему - второй пешеход со скоростью 5км/ ч. сколько времени будет идти второй пешеход до встречи с первым?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через сколько часов пойдет навстречу другой пешеход?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Характер героя отца волка из сказки братья маугли
Ответить
Математика
Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь.длина первого участка-16м.а ши??ина-6м.чему равна длина второго участка, если его ширина на 2 м ...
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите ответить на вопросы What kind of classroom is this? Is it large or small? What colour are the walls in this classroom? ...
Ответить
Окружающий мир
Помогите! составить не большой рассказ от имени крестьянина
Ответить
Алгебра
Найдите значение линейной функции y=0,5x-4, если значение её аргумента равно: - 7
Ответить