1.Если треугольник является равнобедренным,то... а)он является и равносторонним ??)любая его медиана является биссектрисой и высотой в)углы при основании будут равны г)он является и прямоугольных 2.Периметр равнобедренного...

Геометрия

1.Если треугольник является равнобедренным,то... а)он является и равносторонним ??)любая его медиана является биссектрисой и высотой в)углы при основании будут равны г)он является и прямоугольных 2.Периметр равнобедренного треугольника равен 1м,а основание 40см.Тогда боковая сторона треугольника будет равна а)30см б)20см в)0,6м г)70см 3.В равных треугольника XYS и NMK равны стороны ZY и MK.Тогда равными углами в этих треугольника будут...

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